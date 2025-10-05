Futsal-Bundesliga: HOT 05 präsentiert sich in Bayern in Torlaune

Hohenstein-Ernstthal
Die Mannschaft aus Hohenstein-Ernstthal hat in Pfarrkirchen 8:1 gewonnen. Dabei trugen sich auch zwei Spieler in die Torschützenliste ein, die dort sonst eher selten zu finden sind.
Die gute Gegneranalyse hat sich für Bundesligist HOT 05 Futsal am Wochenende bezahlt gemacht. Auswärts in Pfarrkirchen hatten die Hohenstein-Ernstthaler beim 8:1-Sieg das Spiel jederzeit im Griff. „In der ersten Hälfte hätten wir schon höher führen müssen“, sagte Trainer Dominik Naujoks mit Blick auf die 2:0-Führung seines Teams. Mit...
