Futsal-Bundesliga: HOT 05 wackelt zum Auftakt der Play-offs in Düsseldorf nur kurz

Die Hohenstein-Ernstthaler sind in der Viertelfinalserie gegen Fortuna mit 1:0 in Führung gegangen. Der Trainer bewies dabei taktisches Geschick.

Als HOT 05 Futsal kürzlich in der Hauptrunde der Futsal-Bundesliga 10:5 gegen Fortuna Düsseldorf gewann, gab es zwischenzeitlich eine Zitterpartie, als wenige Minuten vor Schluss eine 7:1-Führung blitzschnell auf 7:5 zusammenschmolz. Auch im ersten Play-off-Viertelfinale am Samstag in Düsseldorf gab es wieder eine Phase, in der das Spiel auf...