Futsal-Bundesliga: Nationaltorhüter ärgert HOT 05 im Heimspiel gegen TSV Weilimdorf

Hohenstein-Ernstthal
Die Hohenstein-Ernstthaler haben eine 0:3-Niederlage einstecken müssen. Warum der Trainer damit Leben kann – aber der Druck dennoch steigt.
Die letzte Minute im Heimspiel von HOT 05 in der Futsal-Bundesliga gegen den TSV Weilimdorf war symptomatisch für die zweite Hälfte. Die Gastgeber kämpften, doch bei einem Distanzschuss des spielenden Torhüters Andrii Remenets und einer guten Gelegenheit von Spielertrainer Oleskandr Sorokin war Nationaltorhüter Philipp Pless zur Stelle und...
