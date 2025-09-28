Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Oleksandr Sorokin (rotes Trikot) und seine Mitspieler von HOT 05 Futsal taten sich offensiv gegen Weilimdorf schwer.
Oleksandr Sorokin (rotes Trikot) und seine Mitspieler von HOT 05 Futsal taten sich offensiv gegen Weilimdorf schwer. Bild: Andreas Kretschel
Oleksandr Sorokin (rotes Trikot) und seine Mitspieler von HOT 05 Futsal taten sich offensiv gegen Weilimdorf schwer.
Oleksandr Sorokin (rotes Trikot) und seine Mitspieler von HOT 05 Futsal taten sich offensiv gegen Weilimdorf schwer. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Futsal-Bundesliga: Nationaltorhüter ärgert HOT 05 im Heimspiel gegen TSV Weilimdorf
Von Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Hohenstein-Ernstthaler haben eine 0:3-Niederlage einstecken müssen. Warum der Trainer damit Leben kann – aber der Druck dennoch steigt.

Die letzte Minute im Heimspiel von HOT 05 in der Futsal-Bundesliga gegen den TSV Weilimdorf war symptomatisch für die zweite Hälfte. Die Gastgeber kämpften, doch bei einem Distanzschuss des spielenden Torhüters Andrii Remenets und einer guten Gelegenheit von Spielertrainer Oleskandr Sorokin war Nationaltorhüter Philipp Pless zur Stelle und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.09.2025
5 min.
Die Knackpunkte in Trumps Friedensplan
Trump und Netanjahu sprachen im Weißen Haus.
Netanjahu stellt sich hinter Trumps Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs. Doch darin gibt es noch viele unklare Stellen.
Cindy Riechau und Anna Ringle, dpa
07.09.2025
5 min.
Nach dem 1. Spieltag in der Futsal-Bundesliga: Quo Vadis, HOT 05?
Mit dem verwandelten Sechsmeter kurz vor der Halbzeitpause machte Dmytro Sorokin von HOT 05 Futsal gegen Köln seinen lupenreinen Hattrick perfekt.
Das erste Pflichtspiel einer Saison dient meist als Standortbestimmung. Warum das nach dem 5:3-Sieg von Hohenstein-Ernstthal gegen die Futsal Panthers Köln schwer fällt – und welche Erkenntnisse dennoch möglich sind.
Torsten Ewers
25.09.2025
3 min.
Vorm Spitzenspiel der Futsal-Bundesliga in Hohenstein-Ernstthal: Wer fehlen wird und wer im Training geschont wurde
Auf die Defensive von HOT 05 Futsal wird am Samstag gegen Weilimdorf viel Arbeit zukommen.
Die Mannschaft von HOT 05 Futsal ist am Samstag Gastgeber für den amtierenden Meister TSV Weilimdorf. Bei der taktischen Ausrichtung ließ sich der Trainer der Westsachsen nicht in die Karten schauen.
Markus Pfeifer
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
30.09.2025
5 min.
Netanjahu akzeptiert US-Plan zur Beendigung des Gaza-Kriegs
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu traf US-Präsident Donald Trump am Montag im Weißen Haus.
Israel unterstützt laut Ministerpräsident Netanjahu einen Friedensplan von US-Präsident Trump. So sieht der Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs aus.
11:20 Uhr
2 min.
Kältekammer Sachsens: Kühnhaide erlebt eisigen Wochenbeginn
Mit einer dünnen Eisschicht bedeckt: Gräser im Schwarzwassertal.
Im Erzgebirge zeigt der Herbst seine frostige Seite. Kühnhaide verzeichnet extreme Temperaturen. Nebelschwaden und Eis verwandeln den Ort in eine winterliche Kulisse.
André März
Mehr Artikel