  • Futsal-Bundesliga: Vereinschef von HOT 05 aus Hohenstein-Ernstthal versucht im Testspiel die Emotionen zu bändigen

Neuzugang Dini Abdelmoghit (r.) von HOT 05 Futsal zeigte in den Testspielen gegen Pilsen vollen Einsatz.
Neuzugang Dini Abdelmoghit (r.) von HOT 05 Futsal zeigte in den Testspielen gegen Pilsen vollen Einsatz. Bild: Andreas Kretschel
Neuzugang Dini Abdelmoghit (r.) von HOT 05 Futsal zeigte in den Testspielen gegen Pilsen vollen Einsatz.
Hohenstein-Ernstthal
Von Markus Pfeifer
Die Westsachsen spielten am Wochenende gleich zweimal gegen den tschechischen Vizemeister aus Pilsen. Vor allem das erste Duell sprühte allerdings schon vor Wettkampfcharakter.

Vorbereitungsspiele gegen Spitzenteams aus Tschechien sind für den Futsal-Bundesligisten HOT 05 Futsal Hohenstein-Ernstthal längst Standard und stets eine Herausforderung. Das wurde auch am Wochenende in den beiden Partien gegen Interobal Pilsen deutlich, denn der Gegner forderte die 05er nicht nur spielerisch, sondern auch in Sachen Härte –...
