Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Regensburg wurde es beim Spiel gegen HOT 05 auch hitzig.
In Regensburg wurde es beim Spiel gegen HOT 05 auch hitzig. Bild: Symbolbild/JovialFox - stock.adobe.com
In Regensburg wurde es beim Spiel gegen HOT 05 auch hitzig.
In Regensburg wurde es beim Spiel gegen HOT 05 auch hitzig. Bild: Symbolbild/JovialFox - stock.adobe.com
Hohenstein-Ernstthal
Futsal-Bundesliga: Was der Coach von HOT 05 zum Unentschieden gegen Regensburg sagt
Von Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Mannschaft aus Hohenstein-Ernstthal lag lange Zeit auf Siegkurs. In der Schlussphase kostete ein Platzverweis Kraft.

Einen kühlen Kopf zu bewahren, ist für HOT 05 Futsal in den Bundesligaspielen gegen Jahn Regensburg nicht immer ganz einfach. Denn die Bayern wissen nicht nur mit dem Ball umzugehen, sondern oftmals auch mit kleinen Provokationen für eine hitzige Atmosphäre zu sorgen. So war es auch beim 1:1 am Sonntag. Da führten die 05er lange mit 1:0, denn...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.09.2025
5 min.
Nach dem 1. Spieltag in der Futsal-Bundesliga: Quo Vadis, HOT 05?
Mit dem verwandelten Sechsmeter kurz vor der Halbzeitpause machte Dmytro Sorokin von HOT 05 Futsal gegen Köln seinen lupenreinen Hattrick perfekt.
Das erste Pflichtspiel einer Saison dient meist als Standortbestimmung. Warum das nach dem 5:3-Sieg von Hohenstein-Ernstthal gegen die Futsal Panthers Köln schwer fällt – und welche Erkenntnisse dennoch möglich sind.
Torsten Ewers
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
14:35 Uhr
1 min.
Mitmachen erwünscht: Junge Party beim Plauener Kultursommer
Die „Junge Party“ in Plauen kam bereits im Vorjahr bei Jugendlichen gut an.
Der Theaterplatz in Plauen wird am 20. September ab 17 Uhr zur Feierzone. Was neben Musik und Tanz noch los ist.
Jakob Nützler
02.09.2025
3 min.
Heimauftakt weckt für HOT-Kicker schöne Erinnerungen
Das HOT-Team: hinten v. links.: Teammanager Marco Oehmichen, Gian Carlo Sammut, Oleksandr Sorokin, Dominik Naujoks, Taras Onufrak, Behilyn Castillo, Mediabeauftragte Alina Löhr; Mitte v. li.: Betreuer Sven Butter, Physiotherapeutin Heike Storch, Andrii Remenets, Benjamin Holland, Ben Dittmar, Collin Sammut, Physiotherapeutin Peggy Roth, Assistenztrainer Vitali Chaplygin. vorn v. li.: Ermin Kojic, Maksym Pochebut, Dmytro Sorokin, Dmytro Lytvynenko, Dini Abdelmoghit, Gabriel Kerpen, Kim Herterich.
HOT 05 Futsal startet am Sonnabend mit einigen personellen Veränderungen in seine fünfte Bundesligasaison. Die Spieler kommen aus verschiedenen Ecken der Welt.
Markus Pfeifer
14:34 Uhr
2 min.
Neue Klingenthaler „Fläzbank“: Relaxen mit Ausblick hoch über der Stadt
Das Geschenk aus der Partnerstadt Neuenrade hat auf dem Körnerberg hoch über Klingenthal seinen Platz gefunden.
Tino Beyer
Mehr Artikel