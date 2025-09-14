Futsal-Bundesliga: Was der Coach von HOT 05 zum Unentschieden gegen Regensburg sagt

Die Mannschaft aus Hohenstein-Ernstthal lag lange Zeit auf Siegkurs. In der Schlussphase kostete ein Platzverweis Kraft.

Einen kühlen Kopf zu bewahren, ist für HOT 05 Futsal in den Bundesligaspielen gegen Jahn Regensburg nicht immer ganz einfach. Denn die Bayern wissen nicht nur mit dem Ball umzugehen, sondern oftmals auch mit kleinen Provokationen für eine hitzige Atmosphäre zu sorgen. So war es auch beim 1:1 am Sonntag. Da führten die 05er lange mit 1:0, denn...