Hohenstein-Ernstthal reist zum Spitzenspiel der Futsal-Bundesliga zum TSV Weilimdorf.
Hohenstein-Ernstthal reist zum Spitzenspiel der Futsal-Bundesliga zum TSV Weilimdorf. Bild: Symbolbild/ckybe - stock.adobe.com
Hohenstein-Ernstthal
Futsal-Bundesliga: Welche ungewöhnliche Rolle HOT 05 im letzten Spiel des Jahres einnimmt
Von Markus Pfeifer
Die Mannschaft aus Hohenstein-Ernstthal muss am Samstag nach Baden-Württemberg reisen. Personell ist die Lage angespannt.

Klarer Außenseiter ist das Team von HOT 05 Futsal in der Bundesliga nur selten, doch im letzten Spiel des Jahres ist dies der Fall. Die Hohenstein-Ernstthaler, die aktuell mit 25 Punkten Zweiter sind, treten beim souveränen Spitzenreiter TSV Weilimdorf an. Die Stuttgarter haben eine Partie weniger absolviert, aber dennoch bereits 30 Punkte auf...
