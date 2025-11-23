Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Taras Onufrak (im Zweikampf rechts) machte für HOT 05 mit zwei Treffern den Sieg gegen Berlin sicher.
Taras Onufrak (im Zweikampf rechts) machte für HOT 05 mit zwei Treffern den Sieg gegen Berlin sicher. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Futsal-Bundesliga: Welches Lob der Co-Trainer der Nationalmannschaft an HOT 05 aussprach
Von Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Hohenstein-Ernstthaler haben in ihrem 100. Bundesliga-Spiel den 73. Sieg gefeiert. Beim 4:1-Sieg gegen Liria Berlin ließen sie sich nicht aus der Ruhe bringen.

Im 100. Bundesliga-Spiel gibt es für die Futsal-Mannschaft HOT 05 von Hohenstein-Ernstthal einiges zu feiern. Vor rund 400 Zuschauern im Hot-Sportzentrum setzten sich die Westsachsen gegen Liria Berlin mit 4:1 durch. Und bekamen dafür auch ein Lob von Nationalmannschafts-Co-Trainer Daniel Gerlach, der sich die Partie live vor Ort ansah. „Beide...
Mehr Artikel