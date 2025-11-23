Futsal-Bundesliga: Welches Lob der Co-Trainer der Nationalmannschaft an HOT 05 aussprach

Die Hohenstein-Ernstthaler haben in ihrem 100. Bundesliga-Spiel den 73. Sieg gefeiert. Beim 4:1-Sieg gegen Liria Berlin ließen sie sich nicht aus der Ruhe bringen.

Im 100. Bundesliga-Spiel gibt es für die Futsal-Mannschaft HOT 05 von Hohenstein-Ernstthal einiges zu feiern. Vor rund 400 Zuschauern im Hot-Sportzentrum setzten sich die Westsachsen gegen Liria Berlin mit 4:1 durch. Und bekamen dafür auch ein Lob von Nationalmannschafts-Co-Trainer Daniel Gerlach, der sich die Partie live vor Ort ansah. „Beide... Im 100. Bundesliga-Spiel gibt es für die Futsal-Mannschaft HOT 05 von Hohenstein-Ernstthal einiges zu feiern. Vor rund 400 Zuschauern im Hot-Sportzentrum setzten sich die Westsachsen gegen Liria Berlin mit 4:1 durch. Und bekamen dafür auch ein Lob von Nationalmannschafts-Co-Trainer Daniel Gerlach, der sich die Partie live vor Ort ansah. „Beide...