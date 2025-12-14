Futsal-Bundesliga: Wie es bei HOT 05 nach der knappen Niederlage im Spitzenspiel beim TSV Weilimdorf weitergeht

2:3 musste sich die Mannschaft aus Hohenstein-Ernstthal am Samstag beim Spitzenreiter geschlagen geben. Für welche Spieler vor Weihnachten noch weitere Partien anstehen.

Etwas ärgerte sich Dominik Naujoks, Trainer bei HOT 05 Futsal aus Hohenstein-Ernstthal, nach dem Spiel beim Bundesliga-Tabellenführer TSV Weilimdorf schon. Denn gegen den Spitzenreiter wäre mehr drin gewesen. „Die drei Gegentore waren auf jeden Fall vermeidbar“, sagte Naujoks nach der 2:3-Niederlage. In der ersten Hälfte waren beide Teams...