Futsal-Bundesligist HOT 05 lernt in Bayern neuen Gegner kennen

Die Westsachsen haben jüngst ihre erste Saisonniederlage eingesteckt. Beim Aufsteiger wollen sie sich aber keine Blöße geben.

Ein neuer Punkt auf der deutschen Futsal-Karte wird am Samstag vom Tross aus Hohenstein-Ernstthal angesteuert. Es geht zum Bundesliga-Spiel nach Pfarrkirchen, das in der Nähe von Passau in Niederbayern liegt. Hier ist der Aufsteiger YB Balkan zuhause, der in drei Spielen erst einen Punkt geholt hat. Der gelang aber am vergangenen Wochenende...