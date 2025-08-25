Futsal: HOT 05 dreht Rückstand im Testspiel noch in einen Sieg

Der Bundesligist aus Hohenstein-Ernstthal kommt in der Saisonvorbereitung immer besser in Fahrt. Eines bleibt beim Verein hingegen gleich.

Bundesligist HOT 05 Futsal kommt in der Vorbereitung auf die neue Saison immer besser in Form. Nachdem zuletzt ein Testspiel gegen den tschechischen Erstligisten Liberec noch 3:5 verloren wurde, gelang am Sonntag im Rückspiel ein 5:3-Erfolg. Die Gastgeber aus Hohenstein-Ernstthal machten dabei einen 1:3-Rückstand wett. Das letzte Testspiel...