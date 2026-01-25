MENÜ
Großer Jubel beim Oberlungwitzer SV nach dem Sieg bei der Futsal-Landesmeisterschaft.
Großer Jubel beim Oberlungwitzer SV nach dem Sieg bei der Futsal-Landesmeisterschaft. Bild: Markus Pfeifer
Hohenstein-Ernstthal
Futsal-Landesmeisterschaft wird für den Oberlungwitzer SV zum Krimi mit Happy End
Von Markus Pfeifer
Beim Finalturnier am Samstag in Hohenstein-Ernstthal führten die Westsachsen im Endspiel lange. Warum es trotzdem ins Sechsmeterschießen ging und welcher Spezialist da gefordert war.

Als Gastgeber der Landesmeisterschaft in der Halle hatten sich die Fußballer des Oberlungwitzer SV am Samstag im Hot-Sportzentrum in Hohenstein-Ernstthal einiges vorgenommen – obwohl es im Vorfeld nur ein Futsal-Training gab. Bis auf einen kleinen Patzer marschierte das Team zielstrebig ins Finale, wo mit dem SV Lindenau aus Leipzig der...
