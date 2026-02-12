Futsal-Neuzugang ist gleich beim Feriencamp gefordert – und hat sich auch am Wochenende viel vorgenommen

Hohenstein-Ernstthal
Nach vier Wochen Pause geht es für HOT 05 Futsal am Sonnabend gegen Bielefeld wieder um Punkte. Personelle Veränderungen und ein ausgefallener Test sorgen dabei für eine „Wundertüte“.
Etliche der jungen Fans, die am Sonnabend beim Bundesliga-Heimspiel von HOT 05 Futsal gegen den MCH Bielefeld im Hot-Sportzentrum jubeln sollen, hat Yevhen Moroz diese Woche schon kennengelernt. Denn der 32-jährige Ukrainer, der neu im Team der Hohenstein-Ernstthaler ist, fungiert – genau wie mehrere seiner Mitspieler – auch als Trainer beim...
