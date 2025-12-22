Futsal: Wie die U 23 von HOT 05 den Regionalliga-Spitzenreiter in die Knie zwang

Die Mannschaft aus Hohenstein-Ernstthal hat am letzten Vorrundenspieltag mit 5:1 gewonnen. Grund zur Freude hatten auch die deutschen Nationalspieler des Vereins.

Für die U 23 des Futsal-Bundesligisten HOT 05 aus Hohenstein-Ernstthal, die in der Regionalliga des Nordostdeutschen Fußballverbandes spielt, war der letzte Vorrundenspieltag sehr erfolgreich. Als Tabellenzweiter gewannen die Westsachsen mit 5:1 beim Spitzenreiter Blumenstadt United in Erfurt. Beide Teams sind mit 19 Zählern nun punktgleich,... Für die U 23 des Futsal-Bundesligisten HOT 05 aus Hohenstein-Ernstthal, die in der Regionalliga des Nordostdeutschen Fußballverbandes spielt, war der letzte Vorrundenspieltag sehr erfolgreich. Als Tabellenzweiter gewannen die Westsachsen mit 5:1 beim Spitzenreiter Blumenstadt United in Erfurt. Beide Teams sind mit 19 Zählern nun punktgleich,...