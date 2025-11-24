Galgenhumor beim TV Oberfrohna: Trainer gratuliert dem „Oberliga-Team“ des VfB Empor zum Sieg in der Westsachsenliga

Die zweite Mannschaft der Glauchauer fügte den TVO-Fußballern am Sonntag die erste Punktspielniederlage zu. Die Verlierer haderten mit dem aufgebotenen Kader des Gegners.

Zwei Spieltage vor der Winterpause ist es doch noch passiert: Der bisher ungeschlagene Tabellenführer TV Oberfrohna musste am zwölften Spieltag der Westsachsenliga die erste Pleite hinnehmen. 2:4 hieß es am vergangenen Sonntag gegen die Fußballer des VfB Empor Glauchau II, die mit nunmehr 23 Punkten auf dem Konto als Tabellendritter an das...