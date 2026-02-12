Gelungene Premiere: Die „Zuspätkommer“ haben am Ende die Nase vorn

Der Fußball-Kreisverband Zwickau hat mit der „Hallen-Kreis-Besten-Ermittlung“ ein neues Turnier für die Frauen der Region organisiert. Wer zu spät war und sich trotzdem den Titel sichern konnte.

In der Sporthalle des Käthe-Kollwitz-Gymnasium in Zwickau ist kürzlich ein neues Kapitel im regionalen Frauenfußball aufgeschlagen worden. Mit der ersten „Hallen-Kreis-Besten-Ermittlung" für Frauenmannschaften aus dem Kreis Zwickau feierte ein neues Turnierformat seine Premiere. Mit dem SV Waldenburg 1844, dem VfL Wildenfels, dem...