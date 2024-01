Gelungenes Debüt im Nationaltrikot

Nach seinem ersten Wochenende im Trikot der Ü-60-Nationalmannschaft zieht Torwart Steffen Jahn vom SV Motor Meerane ein positives Fazit. "Es war sehr gut und ich wurde super in der Mannschaft aufgenommen", sagt Jahn. Das Team nahm an einem Seniorenturnier in Schwerin teil, dass ab der Altersklasse Ü 34 ausgeschrieben war. "Wir...