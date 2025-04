Gemischte Gefühle beim Tischtennis-Sachsenligisten Wilkau-Haßlau

Der Aufsteiger wird die Saison mindestens auf einem sehr guten dritten Platz abschließen. Trotzdem haderte die Mannschaft am Samstag nach den beiden letzten Heimauftritten mit dem Spielglück.

Die Tischtennisspieler des SV Muldental Wilkau-Haßlau waren nach den beiden letzten Heimspielen der Sachsenliga-Saison am Samstagabend hin- und hergerissen. Einerseits hat der Aufsteiger unabhängig vom Ausgang seines letzten Auswärtsspiels in zwei Wochen mindestens den dritten Platz in der Endabrechnung sicher. Das ist für die Mannschaft, die...