Gersdorfer laden zum Weihnachts-Schauturnen ein

Hohenstein-Ernstthal
Die Abteilung der SSV Blau-Weiß feiert mit der Veranstaltung am Samstag ein kleines Jubiläum. Die Parkplätze könnten diesmal knapp werden.
Für die Abteilung Turnen von Blau-Weiß Gersdorf ist die Weihnachts-Show mittlerweile eine Tradition geworden, die am Wochenende ein kleines Jubiläum feiert. Denn das Schauturnen findet am Samstag bereits zum 15. Mal statt. Wenn die verschiedenen Nachwuchssportler, von denen etliche in diesem Jahr wieder beachtliche Erfolge auf Landesebene...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.