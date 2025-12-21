Gersdorfer Turner heben vor großer Kulisse ab

Hohenstein-Ernstthal
Das traditionelle Weihnachtsturnen von Blau-Weiß eröffnet den Aktiven die Möglichkeit, vielen Zuschauern ihr Können zu zeigen. Neben Applaus vom Publikum gab es aber auch Anerkennung von einem Fachmann.
Die Abteilung Turnen von Blau-Weiß Gersdorf hat am Samstag mit ihrem 15. Weihnachtsschauturnen eine große Kulisse in der proppevollen Turnhalle an der Hauptstraße begeistert. Die verschiedenen Gruppen und Altersklassen zeigten zwei Stunden lang, was sie können, diesmal unter dem Motto „Märchen“. Das führte auch dazu, dass die sieben...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.