Gersdorfer Turner heben vor großer Kulisse ab

Das traditionelle Weihnachtsturnen von Blau-Weiß eröffnet den Aktiven die Möglichkeit, vielen Zuschauern ihr Können zu zeigen. Neben Applaus vom Publikum gab es aber auch Anerkennung von einem Fachmann.

Die Abteilung Turnen von Blau-Weiß Gersdorf hat am Samstag mit ihrem 15. Weihnachtsschauturnen eine große Kulisse in der proppevollen Turnhalle an der Hauptstraße begeistert. Die verschiedenen Gruppen und Altersklassen zeigten zwei Stunden lang, was sie können, diesmal unter dem Motto „Märchen". Das führte auch dazu, dass die sieben...