MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Als die Herren am Samstag am Hochreck aktiv waren, staunte nicht nur der Gersdorfer Turnnachwuchs.
Als die Herren am Samstag am Hochreck aktiv waren, staunte nicht nur der Gersdorfer Turnnachwuchs. Bild: Markus Pfeifer
Als die Herren am Samstag am Hochreck aktiv waren, staunte nicht nur der Gersdorfer Turnnachwuchs.
Als die Herren am Samstag am Hochreck aktiv waren, staunte nicht nur der Gersdorfer Turnnachwuchs. Bild: Markus Pfeifer
Hohenstein-Ernstthal
Gersdorfer Turner heben vor großer Kulisse ab
Von Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das traditionelle Weihnachtsturnen von Blau-Weiß eröffnet den Aktiven die Möglichkeit, vielen Zuschauern ihr Können zu zeigen. Neben Applaus vom Publikum gab es aber auch Anerkennung von einem Fachmann.

Die Abteilung Turnen von Blau-Weiß Gersdorf hat am Samstag mit ihrem 15. Weihnachtsschauturnen eine große Kulisse in der proppevollen Turnhalle an der Hauptstraße begeistert. Die verschiedenen Gruppen und Altersklassen zeigten zwei Stunden lang, was sie können, diesmal unter dem Motto „Märchen“. Das führte auch dazu, dass die sieben...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:00 Uhr
2 min.
Weihnachtsmann, Wichtel und Wildschwein: So wurde das Pyramidenfest in Gersdorf gefeiert
Der Weihnachtsmann ist in Gersdorf traditionell mit Wichtel-Verstärkung unterwegs.
Das Traditionsfest an der Gersdorfer Hessenmühle war auch in diesem Jahr ein Besuchermagnet. Ein neues Speisenangebot kam gut an. Nun wird überlegt, das Fest zu verlängern.
Markus Pfeifer
10:04 Uhr
7 min.
Kann Trumps Öl-Blockade Maduro zum Einlenken zwingen?
Erste Öltanker hat die US-Regierung schon beschlagnahmt.
Zunächst waren es US-Angriffe auf Drogenboote. Jetzt blockieren die USA Öltanker. Sind die Öleinnahmen für Venezuelas Präsidenten die Achillesferse? Der Druck auf Maduro steigt, auch militärisch.
Philipp Znidar, Andrea Sosa Cabrios und Jürgen Bätz, dpa
16:00 Uhr
1 min.
Gersdorfer laden zum Weihnachts-Schauturnen ein
Am Samstag findet in Gersdorf ein Schauturnen statt.
Die Abteilung der SSV Blau-Weiß feiert mit der Veranstaltung am Samstag ein kleines Jubiläum. Die Parkplätze könnten diesmal knapp werden.
Markus Pfeifer
22.12.2025
3 min.
„Wir sind ein Paar“: Erzgebirger Thomas macht bei RTL-Show „Bauer sucht Frau“ Ansage
Beim Wiedersehen trafen Michaela und Thomas auch Sandra (l.). Sie hatte sich ebenfalls für den Erzgebirger beworben.
Moderatorin Inka Bause nimmt beim großen Staffelfinale der RTL-Show Michaela und Thomas ins Kreuzverhör. Und was ist in den rund drei Monaten zwischen Hofwoche und Wiedersehen passiert?
Thomas Wittig
21.12.2025
1 min.
Feuerwehr rückt mit acht Fahrzeugen aus: Das war der Grund für den Einsatz am Sonntag in Waldenburg
Die Feuerwehr war in der Thomas-Müntzer-Siedlung in Waldenburg im Einsatz.
Aufregung am Vormittag in der Thomas-Müntzer-Siedlung: Am einstündigen Einsatz waren 49 Feuerwehrleute aus Waldenburg und Glauchau beteiligt.
Holger Frenzel
10:00 Uhr
5 min.
FC Erzgebirge Aue: Warum Torwarttrainer Jens Voigt plötzlich seinen Traumjob aufgibt
Jens Voigt war am vergangenen Wochenende zum letzten Mal als Torwarttrainer des FC Erzgebirge im Einsatz.
Exklusiv: Nach nur sechs Monaten verlässt Jens Voigt das Trainerteam des Fußball-Drittligisten. Diese Entscheidung hat er kürzlich getroffen. Ein Nachfolger scheint bereits gefunden.
Paul Steinbach
Mehr Artikel