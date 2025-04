Glauchauer betritt am Samstag in Chemnitz die große Bühne mit Dartslegende Phil Taylor, Mario Basler und Julia Taubitz

Silvio Fischer hat sich für das Promi-Turnier qualifiziert. Warum er dabei auch als Underdog ein großer Fisch ist.

Wenn er in der Dartswelt eine Bühne betritt, steht Phil Taylor automatisch im Blickpunkt des Interesses. Die bloße Anwesenheit des 16-fachen Weltmeisters bringt das Publikum zum Kochen. Am Samstag beim Promi-Turnier in der Chemnitzer Veranstaltungsstätte Kraftverkehr schickt sich jedoch ein 24-jähriger Glauchauer an, dem Engländer den Titel...