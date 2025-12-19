Große Bühne für Zwickauer Kaderathleten: Stadt unterstützt ihre Hoffnungsträger mit Gutscheinen

Zwickau
Bei der traditionellen Ehrung im Rathaus wurden Sportlerinnen und Sportler aus 13 Talentstützpunkten auf die Bühne gerufen. Zwei Vereine waren gleich in mehreren Disziplinen vertreten.
Die Stadt Zwickau hat auch in diesem Jahr die Adventszeit genutzt, um die Leistungen ihren talentiertesten Nachwuchssportlerinnen und -sportler zu würdigen. Bei einer Festveranstaltung im Bürgersaal des Rathauses erhielten 135 Zwickauer Kaderathleten ein vorweihnachtliches Geschenk.
