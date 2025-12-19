MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Da wurde es eng auf der Bühne: 135 Zwickauer Kaderathleten aus 13 Talentstützpunkten sind im Rathaus geehrt worden.
Da wurde es eng auf der Bühne: 135 Zwickauer Kaderathleten aus 13 Talentstützpunkten sind im Rathaus geehrt worden. Bild: Ralf Wendland
Da wurde es eng auf der Bühne: 135 Zwickauer Kaderathleten aus 13 Talentstützpunkten sind im Rathaus geehrt worden.
Da wurde es eng auf der Bühne: 135 Zwickauer Kaderathleten aus 13 Talentstützpunkten sind im Rathaus geehrt worden. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Große Bühne für Zwickauer Kaderathleten: Stadt unterstützt ihre Hoffnungsträger mit Gutscheinen
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei der traditionellen Ehrung im Rathaus wurden Sportlerinnen und Sportler aus 13 Talentstützpunkten auf die Bühne gerufen. Zwei Vereine waren gleich in mehreren Disziplinen vertreten.

Die Stadt Zwickau hat auch in diesem Jahr die Adventszeit genutzt, um die Leistungen ihren talentiertesten Nachwuchssportlerinnen und -sportler zu würdigen. Bei einer Festveranstaltung im Bürgersaal des Rathauses erhielten 135 Zwickauer Kaderathleten ein vorweihnachtliches Geschenk.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.12.2025
8 min.
Erzgebirgskrimi: Ab Weihnachten geht’s weiter - doch hinter den Kulissen steigt der Kostendruck
 6 Bilder
Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler und Teresa Weißbach als Försterin Saskia Bergelt während Dreharbeiten zum 16. Erzgebirgskrimi in Schneeberg.
Im neuen Jahr sollen drei neue Erzgebirgskrimis gezeigt und drei neue gedreht werden; der erste neue Film steht auch bald in der ZDF-Mediathek. Auf den ersten Blick läuft‘s also rund, auf den zweiten Blick kneift auch hier der Kostendruck, sodass erstmals zwei Filme parallel gedreht werden. Was das heißt, wer künftig neben Kommissar Winkler ermitteln soll, was mit der Försterin wird und ob am Horizont das Ende der Reihe aufzieht, darüber spricht Produzent Rainer Jahreis im Interview.
Katharina Leuoth
07.11.2025
4 min.
Sportlerehrung der Stadt Zwickau: Wer groß abräumte, wer Stress hatte und was ein bisschen schade war
Oberbürgermeisterin Constance Arndt (rechts) und Mike Franke vom Sportstättenbetrieb der Stadt (links) rahmen hier junge Leichtathleten des SV Vorwärts und Hip-Hop-Tänzerinnen der TSG Rubin ein.
Beim Auszeichnungsmarathon am Mittwochabend hatten viele Vereine Grund zur Freude. „Freie Presse“ liefert an dieser Stelle nicht nur die wichtigsten Infos, sondern auch eine ganze Reihe von Fotos.
Monty Gräßler
09.12.2025
2 min.
Treffen der Zwickauer Sportsenioren findet eine gute Resonanz
Günther Viebig (links) und Brigitte Sprotte wurden von KSB-Präsident Jens Juraschka als älteste Teilnehmer geehrt.
Traditionell treffen sich die ältesten Mitglieder der Zwickauer Vereine im Advent im Rathaus. Wie viele Frauen und Männer diesmal kamen und was sich der Präsident des Kreissportbundes wünschte.
Reiner Thümmler
08:25 Uhr
3 min.
Überraschung bei den Niners Chemnitz: Neuer Spieler steht plötzlich in der offiziellen Kaderliste
Die aktuelle Saison begann Jordan Schakel beim belgischen Erstligisten BC Oostende. Jetzt wechselt er zu den Niners Chemnitz.
Der Basketball-Bundesligist hat kurz vor dem Heimspiel gegen Rostock heimlich, still und leise das Team vergrößert. Für den Neuzugang mit NBA-Spielen in der Vita muss auch kein Platz geschaffen werden.
Thomas Reibetanz
19.12.2025
4 min.
Der Sieger steht fest: Erzgebirger küren leckersten Stollen
Er gehört zu Weihnachten wie Schwibbogen und Pyramide: der Stollen. Aber wo im Erzgebirge gibt es den leckersten?
Welcher Bäcker backt den besten Stollen? Das wollte „Freie Presse“ erfahren. Nun ist die Leserumfrage beendet. Bis zum Schluss lieferten sich drei Nominierte ein enges Rennen.
Patrick Herrl
09:29 Uhr
3 min.
Fußball im Erzgebirge: Der perfekte Auftritt fängt in Albernau schon bei der Haarpracht an
Jonas Klötzer, Vincent Ebert und Robin Gräser (v. l.) vom SV Albernau sind Stammgäste bei Friseurmeisterin Christina Mothes in Aue.
Mit der neuen Trainerin und dem Aufstieg hat sich beim SV Albernau viel zum Positiven entwickelt. Der kleine Verein wächst. Und erhielt jetzt von einer Friseurmeisterin aus Aue textile Unterstützung.
Anna Neef
Mehr Artikel