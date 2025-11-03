Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Beim 10. Zwickauer Halden-Crosslauf ging es am Sonntag wieder auf den Strecken rund ums Westsachsenstadion um die schnellsten Zeiten.
Beim 10. Zwickauer Halden-Crosslauf ging es am Sonntag wieder auf den Strecken rund ums Westsachsenstadion um die schnellsten Zeiten. Bild: Ralf Wendland
Beim 10. Zwickauer Halden-Crosslauf ging es am Sonntag wieder auf den Strecken rund ums Westsachsenstadion um die schnellsten Zeiten.
Beim 10. Zwickauer Halden-Crosslauf ging es am Sonntag wieder auf den Strecken rund ums Westsachsenstadion um die schnellsten Zeiten. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Halden-Crosslauf: Gastgeber vom SV Vorwärts Zwickau überzeugen beim Jubiläum sportlich und organisatorisch
Von Dietmar Hallbauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum 10. Mal ging es am Sonntag auf den Strecken rund ums Westsachsenstadion um die schnellste Zeit. Das gelang den Lokalmatadoren über alle Altersklassen hinweg gleich mehrfach.

Mit insgesamt 285 Teilnehmern in den verschiedenen Altersbereichen fand die Jubiläumsauflage des Zwickauer Halden-Crosslaufes auf den anspruchsvollen Strecken rund um das Westsachsenstadion am Sonntag eine recht ordentliche Beteiligung. Das gesamte Starterfeld der 10. Auflage meisterte mit Bravour die äußerst glitschigen Streckenabschnitte und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
16:00 Uhr
2 min.
38. Glauchauer Herbstlauf: Wie eine Kindereinrichtung der Stadt vom Teilnehmerrekord profitiert
Andreas Wagner und Günter Dietrich von der TSG Glauchau überreichten Freizeitparadies-Leiterin Heike Arnold (von links) am Montag die Spende.
Die TSG Glauchau spendet den Erlös des „Freie Presse“-Firmen-, Vereins- und Familienlaufes traditionell für einen guten Zweck. In diesem Jahr ging das Geld an das Freizeitparadies.
Monty Gräßler
22:43 Uhr
2 min.
Wegen Drohne: Flugverkehr in Brüssel erneut eingestellt
Der Flugverkehr wurde eingestellt.
Schon wieder bleiben die Flieger wegen einer Drohnensichtung an einem europäischen Flughafen vorerst am Boden - diesmal trifft es Brüssel, und zwar zweimal binnen kürzester Zeit.
29.10.2025
2 min.
Zwickau erwartet 300 Teilnehmer zur Crosslauf-Regionalmeisterschaft
Um die schnellsten Zeiten geht es am Sonntag bei der Crosslauf-Regionalmeisterschaft mit Start und Ziel im Westsachsenstadion.
Zum zehnten Mal geht es am Sonntag beim Halden-Crosslauf im Terrain rund um das Westsachsenstadion um die besten Zeiten. Kurzfristige Anmeldungen sind am Wettkampftag noch möglich.
Udo Hentschel
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
Mehr Artikel