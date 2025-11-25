Hallenmasters: Der FSV Zwickau trifft zunächst auf die U 21 von Dynamo Dresden und den VFC Plauen

Zwickau
Mit der Gruppenauslosung wurden die letzten Weichen für den 10. Januar gestellt. Dann läuft auch der Chemnitzer FC mit auf. Das Interesse der Fans ist groß: Über 2500 Karten sind schon weg.
Die Regionalliga-Fußballer des FSV Zwickau und des Chemnitzer FC gehen sich in der Gruppenphase des 21. ZEV-Hallenmasters am 10. Januar 2026 in der Sparkassen-Arena (Stadthalle) Zwickau aus dem Weg. Das hat am Samstag die Auslosung in der Pause des Punktspiels zwischen Zwickau und Chemnitz (4:0) ergeben. Demnach werden in der Gruppe A zunächst...
