Hallenmasters in Zwickau: So erlebte dieser Hartensteiner Amateurfußballer seinen Auftritt vor tausenden Zuschauern

Beim Hallenturnier in der Sparkassen-Arena gehört es zur Tradition, dass sich die Westsachsenauswahl mit den Profis misst. Wie es dabei am Samstag für sie lief und was den Amateuren fehlte.

Als Collin Forster 2025 sein erstes offizielles Fußballspiel des Jahres machte, da verfolgten 85 Zuschauer die Partie seine SV Hartenstein-Zschocken beim SV Muldental Wilkau-Haßlau in der Kreisliga. Eine Dimension, die am Samstag beim ersten ernsthaften Auftritt des 19-Jährigen im neuen Jahr um Längen übertroffen wurde. 3500 Zuschauer waren... Als Collin Forster 2025 sein erstes offizielles Fußballspiel des Jahres machte, da verfolgten 85 Zuschauer die Partie seine SV Hartenstein-Zschocken beim SV Muldental Wilkau-Haßlau in der Kreisliga. Eine Dimension, die am Samstag beim ersten ernsthaften Auftritt des 19-Jährigen im neuen Jahr um Längen übertroffen wurde. 3500 Zuschauer waren...