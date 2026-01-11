MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |
  • Lokalsport
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Hallenmasters in Zwickau: So erlebte dieser Hartensteiner Amateurfußballer seinen Auftritt vor tausenden Zuschauern

Im Spiel um Platz 5 unterlagen Collin Forster (rechts) und die Westsachsenauswahl dem VFC Plauen (im Bild Tyron Profis).
Im Spiel um Platz 5 unterlagen Collin Forster (rechts) und die Westsachsenauswahl dem VFC Plauen (im Bild Tyron Profis). Bild: Ralf Wendland
Das Team von Kraußevent konnte sich am Samstagabend erneut über einen reibungslosen Ablauf und ein stimmungsvolles Hallenmasters freuen.
Das Team von Kraußevent konnte sich am Samstagabend erneut über einen reibungslosen Ablauf und ein stimmungsvolles Hallenmasters freuen. Bild: Ralf Wendland
Eik Salzbrenner (links) von der Westsachsenauswahl hatte am Samstag mit einem sehenswerten Treffer im Auftaktspiel für das erste Tor beim Hallenmasters gesorgt.
Eik Salzbrenner (links) von der Westsachsenauswahl hatte am Samstag mit einem sehenswerten Treffer im Auftaktspiel für das erste Tor beim Hallenmasters gesorgt. Bild: Ralf Wendland
Im Spiel um Platz 5 unterlagen Collin Forster (rechts) und die Westsachsenauswahl dem VFC Plauen (im Bild Tyron Profis).
Im Spiel um Platz 5 unterlagen Collin Forster (rechts) und die Westsachsenauswahl dem VFC Plauen (im Bild Tyron Profis). Bild: Ralf Wendland
Das Team von Kraußevent konnte sich am Samstagabend erneut über einen reibungslosen Ablauf und ein stimmungsvolles Hallenmasters freuen.
Das Team von Kraußevent konnte sich am Samstagabend erneut über einen reibungslosen Ablauf und ein stimmungsvolles Hallenmasters freuen. Bild: Ralf Wendland
Eik Salzbrenner (links) von der Westsachsenauswahl hatte am Samstag mit einem sehenswerten Treffer im Auftaktspiel für das erste Tor beim Hallenmasters gesorgt.
Eik Salzbrenner (links) von der Westsachsenauswahl hatte am Samstag mit einem sehenswerten Treffer im Auftaktspiel für das erste Tor beim Hallenmasters gesorgt. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Hallenmasters in Zwickau: So erlebte dieser Hartensteiner Amateurfußballer seinen Auftritt vor tausenden Zuschauern
Redakteur
Von Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim Hallenturnier in der Sparkassen-Arena gehört es zur Tradition, dass sich die Westsachsenauswahl mit den Profis misst. Wie es dabei am Samstag für sie lief und was den Amateuren fehlte.

Als Collin Forster 2025 sein erstes offizielles Fußballspiel des Jahres machte, da verfolgten 85 Zuschauer die Partie seine SV Hartenstein-Zschocken beim SV Muldental Wilkau-Haßlau in der Kreisliga. Eine Dimension, die am Samstag beim ersten ernsthaften Auftritt des 19-Jährigen im neuen Jahr um Längen übertroffen wurde. 3500 Zuschauer waren...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:19 Uhr
2 min.
Westsachsenauswahl fürs Hallenmasters in Zwickau steht: Wer gegen den Chemnitzer FC und Carl Zeiss Jena auflaufen darf
Auch beim 21. Hallenmasters in Zwickau werden 3500 Zuschauer wieder für eine tolle Kulisse und Stimmung sorgen.
Das Turnier ist zum dritten Mal in Folge frühzeitig ausverkauft. Das erhöht die Vorfreude bei jenen Landesklasse- und Kreisoberliga-Spielern, die am 10. Januar 2026 die Profis herausfordern werden.
Monty Gräßler
18:00 Uhr
4 min.
Hallenmasters: Was sich die Amateurkicker der Westsachsenauswahl gegen die Profis aus Jena und Chemnitz ausrechnen
Trainer Jens Haprich (rechts) hat zu den beiden Trainingseinheiten der Westsachsenauswahl für das ZEV-Hallenmasters nicht die komplette Mannschaft zur Verfügung.
Vor ausverkauftem Haus steigt am Samstag die 21. Auflage des Hallenfußballturniers in Zwickau. Über die Ziele des Außenseiters und die Herangehensweise von Titelverteidiger FSV Zwickau.
Anika Zimny
16:00 Uhr
2 min.
Diebstahl, Nötigung, Geldwäsche: Was in dieser Woche am Amtsgericht Freiberg verhandelt wird
Am Amtsgericht Freiberg werden zahlreiche Fälle verhandelt.
Die Fälle, die in dieser Woche am Amtsgericht Freiberg zur Verhandlung kommen, könnten unterschiedlicher nicht sein.
Wieland Josch
07:00 Uhr
4 min.
Blutspuren im Schnee: Spaziergängerinnen im Rabensteiner Wald schockiert
Spaziergänger entdeckten am Chemnitzer Stadtrand Blutspuren im Schnee.
An zwei Wegen durch den Rabensteiner Wald entdeckten Spaziergänger Blut im Schnee. Wohin die Spuren führten, und wie man sich in einem solchen Fall am besten verhält.
Erik Anke
16:00 Uhr
4 min.
Kreisläufer der HSG Freiberg über Bratwurst statt Pizza und die Sehnsucht nach einer ganz besonderen „Pralinenschachtel“
Tomás Chiriaco spielt seit dieser Saison in Freiberg und war zuvor in Italien und Österreich aktiv. In Bernburg traf er am Samstagabend dreimal.
Die Freiberger Handballer haben in Bernburg ein Unentschieden erkämpft. Tomás Chiriaco erzielte dabei drei Treffer, muss sich diese Woche abseits des Feldes allerdings noch um andere Aufgaben kümmern.
Robin Seidler
10.01.2026
3 min.
„Mordholz“: Wieso die Erzgebirgskrimi-Prominenz in wenigen Tagen ins Erzgebirge kommt und Fans schnell sein müssen
Mitten in Annaberg: die Erzgebirgskrimi-Stars Lara Mandoki, Kai Scheve und Teresa Weißbach (v. l.).
Publikumswirksame Vorpremieren der ZDF-Krimireihe hat es bereits zwei in Chemnitz gegeben: mit „Wintermord“ (gedreht in Oberwiesenthal) und „Die letzte Note“ (gedreht in Chemnitz). Nun folgt eine im Erzgebirge.
Katrin Kablau
Mehr Artikel