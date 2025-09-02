Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Last-Minute-Torschütze Paul Nowak (Zweiter von links) und seine Teamkameraden bejubeln den Auftaktsieg des HC Pleißental.
Bild: Franziska Paul/HCP
Werdau
Handball: Aufsteiger HC Pleißental gelingt gegen die BSG Wismut Aue eine faustdicke Überraschung
Redakteur
Von Anika Zimny
Mit den Erzgebirgern wartete in der Regionsoberliga auf die Westsachsen zum Auftakt gleich ein harter Brocken. Der wurde am Ende auch dank der Altersfrage und eines waghalsigen Passes bezwungen.

Aus seinem Anspruch machte der Auftaktgegner des HC Pleißental vor der Saison keinen Hehl. „Platz 1 und Aufstieg“ nannte Patrick Terjung als Präsident der BSG Wismut Aue die Ziele des Teams. Und weil der HC Pleißental selbst im Frühjahr erst in die Regionsoberliga aufgestiegen war, sahen sich die Handballer aus Westsachsen vor der Partie...
