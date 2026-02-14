Handball: BSV Sachsen Zwickau kassiert Klatsche

Im Bundesliga-Heimspiel gegen den Tabellendritten Bensheim/Auerbach müssen die Zwickauerinnen eine deutliche 22:37-Niederlage einstecken. Bei der Heimmannschaft klappte nicht viel.

Auf verlorenem Posten stand der BSV Sachsen Zwickau am Samstagabend im Heimspiel gegen die HSG Bensheim/Auerbach. Mit 37:22 (19:12) siegte der Tabellendritte der Handball-Bundesliga der Frauen deutlich und völlig verdient bei den Muldestädterinnen, bei denen diesmal nicht viel klappte. Die BSV-Torhüterinnen Barbara Viktoria Györi und Thara...