Silje Brons Petersen und der BSV Sachsen Zwickau hatten gegen Bensheim/Auerbach keine Chance. Bild: Marko Unger
Silje Brons Petersen und der BSV Sachsen Zwickau hatten gegen Bensheim/Auerbach keine Chance. Bild: Marko Unger
Zwickau
Handball: BSV Sachsen Zwickau kassiert Klatsche
Redakteur
Von Thomas Treptow
Im Bundesliga-Heimspiel gegen den Tabellendritten Bensheim/Auerbach müssen die Zwickauerinnen eine deutliche 22:37-Niederlage einstecken. Bei der Heimmannschaft klappte nicht viel.

Auf verlorenem Posten stand der BSV Sachsen Zwickau am Samstagabend im Heimspiel gegen die HSG Bensheim/Auerbach. Mit 37:22 (19:12) siegte der Tabellendritte der Handball-Bundesliga der Frauen deutlich und völlig verdient bei den Muldestädterinnen, bei denen diesmal nicht viel klappte. Die BSV-Torhüterinnen Barbara Viktoria Györi und Thara...
