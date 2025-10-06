Handball: Die „Sachsenauswahl“ in der A-Jugend-Bundesliga überrascht selbst ihre Trainerin

Zwickau
Drei Spiele, drei Siege – das Pilotprojekt des BSV Sachsen Zwickau mit dem HC Leipzig und dem HC Rödertal ist perfekt angelaufen. Warum Trainerin Daniela Diener trotzdem auf die Euphoriebremse tritt.
Wirklich in Gefahr geriet die A-Jugend des HC Leipzig, unter deren Dach in dieser Saison eine Auswahl aus Spielerinnen sowohl aus der Messestadt als auch des BSV Sachsen Zwickau und des HC Rödertal spielen, am Samstag nie. Fast von Beginn an lagen die Gäste beim VfL Oldenburg in Führung und feierten am Ende mit dem 35:30 (19:14) den dritten...
