Drei Spiele, drei Siege: Für das Team von Trainerin Daniela Diener (hinten links) läuft es bisher rund.
Drei Spiele, drei Siege: Für das Team von Trainerin Daniela Diener (hinten links) läuft es bisher rund. Bild: Marko Unger
Zwickau
Handball: Die „Sachsenauswahl“ in der A-Jugend-Bundesliga überrascht selbst ihre Trainerin
Redakteur
Von Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Drei Spiele, drei Siege – das Pilotprojekt des BSV Sachsen Zwickau mit dem HC Leipzig und dem HC Rödertal ist perfekt angelaufen. Warum Trainerin Daniela Diener trotzdem auf die Euphoriebremse tritt.

Wirklich in Gefahr geriet die A-Jugend des HC Leipzig, unter deren Dach in dieser Saison eine Auswahl aus Spielerinnen sowohl aus der Messestadt als auch des BSV Sachsen Zwickau und des HC Rödertal spielen, am Samstag nie. Fast von Beginn an lagen die Gäste beim VfL Oldenburg in Führung und feierten am Ende mit dem 35:30 (19:14) den dritten...
