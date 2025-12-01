Handball: Für die Oberliga-Frauen aus Westsachsen ist auswärts nichts zu holen

Punktgleich stehen der BSV Sachsen Zwickau II und die HSG Langenhessen/Crimmitschau im Mittelfeld der Tabelle. Auswärts waren beide ohne Chance.

Nichts zu holen war am Wochenende für die Handballerinnen der HSG Langenhessen/Crimmitschau und des BSV Sachsen Zwickau II. Beide Teams verloren in der Oberliga Sachsen ihre Auswärtsspiele und bleiben mit je zehn Punkten im Mittelfeld der Tabelle. Während die HSG beim SF 01 Dresden das Handicap einer schlechten Startphase – erst nach mehr als...