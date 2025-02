Handball: HSG Langenhessen/Crimmitschau beim Spitzenreiter ohne Chance

In der Oberliga Sachsen musste das Team aus Westsachsen in Dresden eine Niederlage einstecken. Auch der nächste Gegner wird zur ordentlichen Herausforderung.

Die Oberliga-Handballerinnen der HSG Langenhessen/Crimmitschau müssen weiter auf den zweiten Sieg im neuen Jahr warten. Am Samstag blieb der Aufsteiger beim Spitzenreiter MSV Dresden ohne Chance und verlor am Ende 23:29 (12:17). Von Beginn an lagen die Gäste in Rückstand und hatten angesichts von nur zwei Auswechselspielerinnen auch nicht die...