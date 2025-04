Handball: HSG Langenhessen/Crimmitschau kämpft mit altbekanntem Problem

Im Auswärtsspiel in Dresden wurde den Oberliga-Handballerinnen eine Phase von 15 Minuten ohne eigenes Tor zum Verhängnis. Worauf der Aufsteiger jetzt hofft.

Die Oberliga-Handballerinnen der HSG Langenhessen/Crimmitschau sind am Sonntag zum vierten Mal in Folge ohne Punkte geblieben. Beim neuen Tabellenzweiten SF 01 Dresden zeigten die Gäste zwar eine starke kämpferische Leistung, verloren am Ende aber 19:22 (10:11). Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte, in der die Führung mehrfach wechselte,...