Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |
  • Lokalsport
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Handball: HSG Langenhessen/Crimmitschau kann sich gegen den Oberliga-Spitzenreiter auf seine Heimstärke verlassen

Die Handballerinnen der HSG Langenhessen/Crimmitschau bleiben zu Hause eine Macht.
Die Handballerinnen der HSG Langenhessen/Crimmitschau bleiben zu Hause eine Macht. Bild: Symbolbild: Longfin Media - stock.adobe.com
Die Handballerinnen der HSG Langenhessen/Crimmitschau bleiben zu Hause eine Macht.
Die Handballerinnen der HSG Langenhessen/Crimmitschau bleiben zu Hause eine Macht. Bild: Symbolbild: Longfin Media - stock.adobe.com
Werdau
Handball: HSG Langenhessen/Crimmitschau kann sich gegen den Oberliga-Spitzenreiter auf seine Heimstärke verlassen
Redakteur
Von Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Fünf Heimspiele, keine Niederlage – das Team von Trainerin Corina Cupcea wahrte am Sonntag seine gute Bilanz im Koberbachzentrum. Die kann kurz vor Weihnachten sogar noch ausgebaut werden.

Definitiv ein gewonnener Punkt – so fiel das Fazit der Oberliga-Handballerinnen der HSG Langenhessen/Crimmitschau am Sonntagabend aus. Zwar lagen die Gastgeberinnen gegen Spitzenreiter HC Rödertal II vier Minuten vor dem Ende noch mit zwei Toren in Führung, mit dem 23:23 konnte das Team von Trainer Corina Cupcea jedoch gut leben. „Es war ein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.11.2025
2 min.
Handball: Nur die Anfangsphase gehört bei der HSG Langenhessen/Crimmitschau den Gästen
Julia Kaden (Mitte) steuerte am Sonntag vier Tore zum Heimsieg der HSG-Handballerinnen gegen Bischofswerda bei.
Den Start ins Heimspiel gegen Bischofswerda verschliefen die Oberliga-Handballerinnen. Danach machten sie aber schnell klar, dass sie in eigener Halle eine Macht sind.
Anika Zimny
01.12.2025
1 min.
Handball: Für die Oberliga-Frauen aus Westsachsen ist auswärts nichts zu holen
Keine Punkte gab es am Wochenende für die Oberliga-Frauen aus Zwickau und Langenhessen.
Punktgleich stehen der BSV Sachsen Zwickau II und die HSG Langenhessen/Crimmitschau im Mittelfeld der Tabelle. Auswärts waren beide ohne Chance.
Anika Zimny
08.12.2025
3 min.
Plauener Weihnachtsmarkt: Almhütte im Lichthof des Rathauses am Montag überraschend geschlossen
Die Almhütte von Mario Martin im Lichthof des Plauener Rathauses blieb am Montag geschlossen.
Rätselraten auf dem Plauener Weihnachtsmarkt: Die Almhütte im Rathaus-Innenhof blieb am Montag dicht. Ein Aushang warf Fragen auf.
Claudia Bodenschatz
09:37 Uhr
2 min.
Wohnen und Essen verschlingen Großteil kleiner Einkommen
Einkommensschwache Haushalte geben besonders viel für Wohnen und Lebensmittel aus.
Für Haushalte mit wenig Geld bleibt nach Miete und Lebensmitteln kaum noch etwas übrig. Auch ein dritter Posten belastet die Haushaltskasse.
09:38 Uhr
4 min.
„Wahlwerbespot der AfD“, „peinlich“: So reagiert das Netz auf Bundeskanzler Friedrich Merz in der ARD-Arena
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Montagabend ARD-„Arena“.
Wer den Bundeskanzler schon immer mal etwas fragen wollte, hatte am Montagabend dazu im Ersten die Gelegenheit. Was unter anderem gefragt wurde und wie die Reaktionen im Netz ausfielen.
Patrick Hyslop
08.12.2025
3 min.
Klingt nach Gruppenrat wie zu DDR-Zeiten, ist aber etwas völlig anderes: Sachsen will Idee des Klassenrats an allen Schulen verankern
In anderen Bundesländern gibt es das Konzept des Klassenrats schon seit Jahren, im Foto zum Beispiel in Essen in Nordrhein-Westfalen. Nun will Sachsen im großen Stil nachziehen.
An Sachsens Schulen sollen die Schüler künftig sogar übers Geld mitreden dürfen. Nebenbei erfüllt der Kultusminister damit eine langjährige Forderung der Lehrer. Die Sache hat nur einen Haken.
Frank Hommel
Mehr Artikel