Handball: HSG Langenhessen/Crimmitschau kann sich gegen den Oberliga-Spitzenreiter auf seine Heimstärke verlassen

Fünf Heimspiele, keine Niederlage – das Team von Trainerin Corina Cupcea wahrte am Sonntag seine gute Bilanz im Koberbachzentrum. Die kann kurz vor Weihnachten sogar noch ausgebaut werden.

Definitiv ein gewonnener Punkt – so fiel das Fazit der Oberliga-Handballerinnen der HSG Langenhessen/Crimmitschau am Sonntagabend aus. Zwar lagen die Gastgeberinnen gegen Spitzenreiter HC Rödertal II vier Minuten vor dem Ende noch mit zwei Toren in Führung, mit dem 23:23 konnte das Team von Trainer Corina Cupcea jedoch gut leben. „Es war ein... Definitiv ein gewonnener Punkt – so fiel das Fazit der Oberliga-Handballerinnen der HSG Langenhessen/Crimmitschau am Sonntagabend aus. Zwar lagen die Gastgeberinnen gegen Spitzenreiter HC Rödertal II vier Minuten vor dem Ende noch mit zwei Toren in Führung, mit dem 23:23 konnte das Team von Trainer Corina Cupcea jedoch gut leben. „Es war ein...