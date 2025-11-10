Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Torhüter der HSG Sachsenring mussten am Sonntag den Ball 45-mal aus dem Gehäuse holen.
Die Torhüter der HSG Sachsenring mussten am Sonntag den Ball 45-mal aus dem Gehäuse holen.
Hohenstein-Ernstthal
Handball: HSG Sachsenring erleidet im Derby gegen den HV Grüna Schiffbruch
Von Markus Pfeifer
Im Heimspiel mussten die Westsachsen eine 26:45-Niederlage einstecken. Das junge Team der Gäste spielte seine Stärken zu gut aus.

In der Handball-Regionsoberliga gab es eine derbe Derby-Klatsche für die HSG Sachsenring. Der HV Grüna, der bis 2021 zur HSG gehörte, war am Sonntag klar überlegen und gewann in Hohenstein-Ernstthal mit 45:26. Bis zur 22. Minute hielten die Gastgeber beim Stand von 14:16 aus ihrer Sicht noch gut mit. Doch bis zur Pause schlichen sich danach...
