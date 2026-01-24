„Handball im Schlafwagen-Modus“: Nach Heimpleite des HC Glauchau/Meerane hagelt es harte Kritik

Glauchau
In der Handball-Regionalliga hat das Team aus Glauchau und Meerane die schwächste Saisonleistung gezeigt. Warum sich der Torhüter des SV Oebisfelde in Westsachsen immer auf ein Familientreffen freut.
Ohne Körpersprache. Ohne Tempo. Ohne Konzentration. So hat Handball-Regionalligist HC Glauchau/Meerane am Samstag in eigener Halle präsentiert. Und folgerichtig sein Heimspiel gegen den SV Oebisfelde mit 28:30 (12:17) verloren. Die Gäste aus dem Norden von Sachsen-Anhalt konnten zum ersten Mal in dieser Saison in der Fremde gewinnen.
