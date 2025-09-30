Handball: Im Stile einer Vollblut-Offensivkraft – Abwehrspezialistin wirft HC Glauchau/Meerane zum Heimsieg

In der Verbandsliga haben die Westsächsinnen mit 30:29 gegen Zwönitz gewonnen. Die zweite Männermannschaft des HC kassierte eine Auswärtsniederlage.

Einmal konnte sich Handballspielerin Janett Schneider am Wochenende für den HC Glauchau/Meerane in der Verbandsliga gegen den Zwönitzer HSV in die Torschützenliste eintragen. Das ist per se nicht außergewöhnlich. Immerhin ist die Nummer 11 der Westsächsinnen im Mittelblock hauptsächlich für das Verhindern von Treffern zuständig. Doch...