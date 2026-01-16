MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Symbolbild/Dziurek - stock.adobe.com
Bild: Symbolbild/Dziurek - stock.adobe.com
Hohenstein-Ernstthal
Handball: Krisenteam der HSG Sachsenring hofft auf Überraschung im Derby
Von Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Als Schlusslicht der Regionsoberliga treffen die Hohenstein-Ernstthaler am Sonntag auf die Reserve des ZHC Grubenlampe. Warum Hoffnung mitschwingt.

In der Handball-Regionsoberliga hat es die HSG Sachsenring derzeit schwer. Mit 4:20 Punkten sind die Hohenstein-Ernstthaler Schlusslicht. Hoffnung im Abstiegskampf gibt es nur durch Siege, doch im Derby ist nun mit der zweiten Mannschaft von Grubenlampe Zwickau der aktuelle Tabellenzweite (17:7) zu Gast, der diese Saison stark aufgestellt ist. Im...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:13 Uhr
1 min.
Trump droht Gegnern seiner Grönland-Pläne mit Zöllen
US-Präsident Donald Trump bringt mit Blick auf seinen Besitzanspruch auf Grönland nun auch Zölle ins Spiel.
US-Präsident Donald Trump droht Ländern, die sich seinem Besitzanspruch auf Grönland entgegenstellen, mit Zöllen. Er werde möglicherweise Zölle gegen solche Länder verhängen, weil die USA...
17:16 Uhr
1 min.
Unfall in Hamburg: Ein Toter und zehn Verletzte
Am Hamburger Hafen hat sich ein schwerer Unfall ereignet.
Nach dem Zusammenstoß von einer Bahn und einem Linienbus in Hamburg meldet die Feuerwehr einen Toten und zahlreiche Verletzte. Was ist bekannt?
15.01.2026
4 min.
„Stern“ nennt Stadträtin aus dem Erzgebirge eine von 50 Deutschen, die Hoffnung machen
Die Auer Stadträtin Claudia Ficker zählt das Magazin „Stern“ zu „50 Deutschen, die uns Hoffnung machen“.
Ob Roland Kaiser oder Rapperin Ikkimel: Mehrere Promis zählt das Wochenmagazin „Stern“ in einer seiner jüngsten Ausgaben zu „50 Deutschen, die uns Hoffnung machen“. Darunter ist auch eine Stadträtin aus dem Erzgebirge. Das ist die Geschichte dahinter.
Jürgen Freitag
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
20.11.2025
1 min.
Handballer der HSG Sachsenring reisen mit roter Laterne im Gepäck nach Burgstädt
Als Tabellenletzter sind die Handballer der HSG Sachsenring am Samstag in Burgstädt gefordert.
In der Regionsoberliga ist die Mannschaft aus Hohenstein-Ernstthal auf den letzten Platz abgerutscht. Besser läuft es für die Frauen des Vereins.
Markus Pfeifer
02.12.2025
2 min.
Krisenmodus bei den Handballern der HSG Sachsenring: An welcher Schraube der neue Trainer drehen muss
Die Krise der Handballer der HSG Sachsenring setzt sich fort.
In der Regionsoberliga hat das Schlusslicht gegen Einheit Plauen II die nächste Niederlage kassiert. Zum Jahresabschluss wartet noch ein dicker Brocken auf das Team.
Markus Pfeifer
Mehr Artikel