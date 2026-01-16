Handball: Krisenteam der HSG Sachsenring hofft auf Überraschung im Derby

Als Schlusslicht der Regionsoberliga treffen die Hohenstein-Ernstthaler am Sonntag auf die Reserve des ZHC Grubenlampe. Warum Hoffnung mitschwingt.

In der Handball-Regionsoberliga hat es die HSG Sachsenring derzeit schwer. Mit 4:20 Punkten sind die Hohenstein-Ernstthaler Schlusslicht. Hoffnung im Abstiegskampf gibt es nur durch Siege, doch im Derby ist nun mit der zweiten Mannschaft von Grubenlampe Zwickau der aktuelle Tabellenzweite (17:7) zu Gast, der diese Saison stark aufgestellt ist. Im...