Handball: Oberliga-Derbys der Zwickauer Vereine werden jeweils zur klaren Angelegenheit

Ein Sieg und eine Niederlage standen am Wochenende für den BSV Sachsen Zwickau II und den ZHC Grubenlampe zu Buche. Wirklich überraschend war dabei nur ein Ergebnis.

Die vierte Niederlage im sechsten Punktspiel der Saison am Wochenende war am Ende keine wirkliche Überraschung für den ZHC Grubenlampe. Denn die Zwickauer mussten im Derby beim bisher verlustpunktfreien Spitzenreiter BSV Limbach-Oberfrohna antreten und hatten am Ende mit einem klaren 22:29 (15:16) das Nachsehen. In der Anfangsphase allerdings...