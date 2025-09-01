Handball-Oberliga: HSG Langenhessen/Crimmitschau grüßt nach dem ersten Spieltag von ganz oben

Die Frauenmannschaft hat bei Aufsteiger SV Oberlosa in der ersten Halbzeit die Weichen für einen erfolgreichen Saisonstart gestellt. Nun will sie im ersten Heimspiel gegen Klotzsche nachlegen.

Die Handballerinnen der HSG Langenhessen/Crimmitschau sind am 1. Spieltag der Oberliga ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Die Mannschaft warf am Samstag beim Aufsteiger SV Oberlosa einen 29:21-Erfolg heraus und darf sich erster Spitzenreiter der Saison nennen. „Die Tabelle gibt gerade ein schönes Bild für uns ab", sagt Sophie Fritsch,...