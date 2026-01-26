Handball, Oberliga: ZHC Grubenlampe büßt seine Dominanz erst in der Schlussphase ein Stück weit ein

Zwickau
Im Heimspiel gegen Zwönitz wurde es auf dem Parkett der Sporthalle Neuplanitz phasenweise sehr deutlich. Mehr Spannung und Brisanz bot da das Derby der zweiten ZHC-Vertretung.
Mit Verspätung, aber dafür umso erfolgreicher sind die Oberliga-Handballer des ZHC Grubenlampe am Samstag ins neue Jahr gestartet. Im ersten Punktspiel 2026 setzten sich die Zwickauer in der Sporthalle Neuplanitz souverän 29:26 (19:8) gegen den Tabellennachbarn Zwönitzer HSV durch, den der ZHC dank des Sieges überholte. Den Grundstein dafür...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.