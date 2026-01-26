MENÜ
In der ersten Halbzeit lief es für Kristian Galia und den ZHC Grubenlampe im Angriff rund.
In der ersten Halbzeit lief es für Kristian Galia und den ZHC Grubenlampe im Angriff rund.
Zwickau
Handball, Oberliga: ZHC Grubenlampe büßt seine Dominanz erst in der Schlussphase ein Stück weit ein
Von Anika Zimny
Im Heimspiel gegen Zwönitz wurde es auf dem Parkett der Sporthalle Neuplanitz phasenweise sehr deutlich. Mehr Spannung und Brisanz bot da das Derby der zweiten ZHC-Vertretung.

Mit Verspätung, aber dafür umso erfolgreicher sind die Oberliga-Handballer des ZHC Grubenlampe am Samstag ins neue Jahr gestartet. Im ersten Punktspiel 2026 setzten sich die Zwickauer in der Sporthalle Neuplanitz souverän 29:26 (19:8) gegen den Tabellennachbarn Zwönitzer HSV durch, den der ZHC dank des Sieges überholte. Den Grundstein dafür...
