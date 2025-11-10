Handball-Oberliga: ZHC Grubenlampe kann im wichtigen Kellerduell jubeln

Zwickau
Lange Zeit sah es im Spiel gegen den HSV Dresden nicht gut aus für die Zwickauer. Die Wende kam zwar spät, aber gerade noch rechtzeitig. Anders sah es bei den beiden Frauenteams der Region aus.
Die Handballer des ZHC Grubenlampe halten vorerst Anschluss ans Tabellenmittelfeld der Oberliga. Die Zwickauer setzten sich am Samstag im Kellerduell gegen den HSV Dresden 33:28 (12:13) durch und meldeten sich damit nach drei sieglosen Partien erfolgreich zurück. In der Tabelle zogen die Gastgeber damit am Konkurrenten vorbei und sind mit fünf...
