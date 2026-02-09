MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Zwickauer Furak Robert Catalin (am Ball) hat mit zwei Toren zum Sieg beigetragen.
Der Zwickauer Furak Robert Catalin (am Ball) hat mit zwei Toren zum Sieg beigetragen. Bild: Ralf Wendland
Der Zwickauer Furak Robert Catalin (am Ball) hat mit zwei Toren zum Sieg beigetragen.
Der Zwickauer Furak Robert Catalin (am Ball) hat mit zwei Toren zum Sieg beigetragen. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Handball-Oberliga: ZHC Grubenlampe löst Pflichtaufgabe mit Bravour
Von Lukas Strechel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Zwickauer Handballer konnten am Wochenende einen Kantersieg in Görlitz bejubeln. Auch wenn der nächste Gegner ein schwieriger ist, ist Trainer Alex Musteata zuversichtlich.

Mit einem deutlichen 46:21-Erfolg über Schlusslicht Koweg Görlitz hat der ZHC Grubenlampe Zwickau am Samstagabend nicht nur den höchsten Saisonsieg, sondern zugleich den dritten Erfolg in Serie gefeiert. Von Beginn an machten die Hausherren klar, wer die Halle als Sieger verlassen würde. Zur Pause hatte sich Zwickau bereits einen komfortablen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:07 Uhr
5 min.
Wie Starlink den Krieg in der Ukraine beeinflusst
Starlink-Antennen bieten Internet-Zugang ohne Infrastruktur und wird damit im Ukraine-Krieg von beiden Konfliktparteien genutzt. (Symbolbild)
Das Satelliten-Internet Starlink nutzten im Ukraine-Krieg beide Seiten intensiv - auch wenn Russland eigentlich nie eine Erlaubnis dafür hatte. Nun wurde dem russischen Militär der Zugang abgedreht.
André Ballin, dpa
02.02.2026
2 min.
Handball, Oberliga: ZHC-Männer und HSG-Frauen setzen sich gegen Topteams durch
Eng wurde es am Samstag noch einmal für Peggy List (am Ball) und die HSG-Handballerinnen.
Zwei Spitzenspiele, zwei Siege für die Teams aus Westsachsen – das Wochenende verlief für die Mannschaften aus Zwickau sowie Langenhessen und Crimmitschau sehr erfolgreich. Wer aber nur Zuschauer war.
Anika Zimny
05.02.2026
1 min.
ZHC Grubenlampe: Hält der Aufwärtstrend auch gegen den Tabellenletzten?
In der sächsischen Handball-Oberliga steht am Wochenende der 15. Spieltag auf dem Plan.
Die Zwickauer Oberliga-Handballer wollen den Schwung vom jüngsten Auswärtssieg in Aue mitnehmen. Görlitz konnte schon im Hinspiel besiegt werden.
Monty Gräßler
Von Jochen Walther
2 min.
07.02.2026
2 min.
Kommentar zur Insolvenz des Großvermieters in Crimmitschau: Pleite trotz voller Kassen – wie kann das sein?
Meinung
Redakteur
Nicht wenige DDR-Plattenbauten in der Innenstadt gehören zum insolventen CWG.
Alles richtig gemacht – und trotzdem im Stich gelassen. Wenn das System Mieter nicht schützt, braucht es mehr als nur Anteilnahme.
Jochen Walther
15:09 Uhr
4 min.
Neue Beiträge für die Kassen? SPD provoziert Kritik
Carsten Linnemann lehnt die SPD-Pläne ab. (Archivfoto)
Die SPD will neue Finanzquellen für die Kranken- und Pflegekassen erschließen und Beamte in die gesetzliche Rente einzahlen lassen. Es gibt klare Reaktionen - aber auch versöhnliche Töne.
08.02.2026
2 min.
Aus für Gerüchteküche in vogtländischer Stadt: Doch kein Pool und keine Sauna für Veranstaltungshalle
Zu einer Wellness-Oase bauen Firmen die denkmalgeschützte Goethehalle nicht um.
Nach Inbetriebnahme einer neuen Heizungsanlage im Komplex am Sportgelände in Treuen geht es jetzt mit Bodenlegearbeiten weiter. Wellnesseinrichtungen wird es laut Planung nicht geben.
Sylvia Dienel
Mehr Artikel