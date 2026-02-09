Handball-Oberliga: ZHC Grubenlampe löst Pflichtaufgabe mit Bravour

Die Zwickauer Handballer konnten am Wochenende einen Kantersieg in Görlitz bejubeln. Auch wenn der nächste Gegner ein schwieriger ist, ist Trainer Alex Musteata zuversichtlich.

Mit einem deutlichen 46:21-Erfolg über Schlusslicht Koweg Görlitz hat der ZHC Grubenlampe Zwickau am Samstagabend nicht nur den höchsten Saisonsieg, sondern zugleich den dritten Erfolg in Serie gefeiert. Von Beginn an machten die Hausherren klar, wer die Halle als Sieger verlassen würde. Zur Pause hatte sich Zwickau bereits einen komfortablen...