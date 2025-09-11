Handball-Oberliga: ZHC Grubenlampe startet mit Verspätung und mit Fragezeichen in die Saison

Mit dem Spiel in Zwönitz greift der Tabellensiebente der Vorsaison am Samstag als letzte Mannschaft ins Geschehen ein. Dann wird es erste Antworten geben, was die Ergebnisse der Testspiele wert sind.

Mit zweiwöchiger Verspätung legen an diesem Wochenende nun auch die Handballer des ZHC Grubenlampe in der Oberliga Sachsen wieder los. Bedingt durch die Spielverlegung gegen den LHV Hoyerswerda und den Rückzug der SG Germania Zwenkau startet die Mannschaft am Samstag, 18.30 Uhr beim HSV Zwönitz in die neue Saison. Personell hat sich im Sommer...