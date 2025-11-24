Handball-Oberliga: ZHC Grubenlampe zieht in Dresden nach der Pause davon

Die Zwickauer Männer haben am Samstag eines ihrer besseren Auswärtsspiele abgeliefert. Der Trainer hob drei Spieler besonders hervor und gab auch zwei A-Jugendlichen Einsatzzeiten.

Der ZHC Grubenlampe hat mit dem 29:22 (11:10) im Auswärtsspiel der Handball-Oberliga Sachsen beim KJS-Club Dresden seinen zweiten Sieg in Folge erzielt. In der Tabelle verbesserten sich die Zwickauer auf Platz 5. „Die ganze Mannschaft hat stark gekämpft und eine gute Leistung gebracht", sagte ZHC-Trainer Alex Musteata nach dem achten...