Handball-Oberliga: ZHC Grubenlampe zieht in Dresden nach der Pause davon

Zwickau
Die Zwickauer Männer haben am Samstag eines ihrer besseren Auswärtsspiele abgeliefert. Der Trainer hob drei Spieler besonders hervor und gab auch zwei A-Jugendlichen Einsatzzeiten.
Der ZHC Grubenlampe hat mit dem 29:22 (11:10) im Auswärtsspiel der Handball-Oberliga Sachsen beim KJS-Club Dresden seinen zweiten Sieg in Folge erzielt. In der Tabelle verbesserten sich die Zwickauer auf Platz 5. „Die ganze Mannschaft hat stark gekämpft und eine gute Leistung gebracht“, sagte ZHC-Trainer Alex Musteata nach dem achten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.