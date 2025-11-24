Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der ZHC Grubenlampe hat sich mit seinem Sieg in Dresden auf Platz 5 der Tabelle der Handball-Oberliga verbessert.
Der ZHC Grubenlampe hat sich mit seinem Sieg in Dresden auf Platz 5 der Tabelle der Handball-Oberliga verbessert.
Zwickau
Handball-Oberliga: ZHC Grubenlampe zieht in Dresden nach der Pause davon
Von Reiner Thümmler
Die Zwickauer Männer haben am Samstag eines ihrer besseren Auswärtsspiele abgeliefert. Der Trainer hob drei Spieler besonders hervor und gab auch zwei A-Jugendlichen Einsatzzeiten.

Der ZHC Grubenlampe hat mit dem 29:22 (11:10) im Auswärtsspiel der Handball-Oberliga Sachsen beim KJS-Club Dresden seinen zweiten Sieg in Folge erzielt. In der Tabelle verbesserten sich die Zwickauer auf Platz 5. „Die ganze Mannschaft hat stark gekämpft und eine gute Leistung gebracht“, sagte ZHC-Trainer Alex Musteata nach dem achten...
