Handball, Oberliga: ZHC-Männer und HSG-Frauen setzen sich gegen Topteams durch

Zwei Spitzenspiele, zwei Siege für die Teams aus Westsachsen – das Wochenende verlief für die Mannschaften aus Zwickau sowie Langenhessen und Crimmitschau sehr erfolgreich. Wer aber nur Zuschauer war.

Die Aufgaben, sie hatten es am Wochenende in sich für die in der Oberliga spielenden Handballteams der Region. Sowohl die Frauen der HSG Langenhessen/Crimmitschau als auch die Männer des ZHC Grubenlampe bekamen es mit den Tabellenzweiten zu tun – und beide Mannschaften zogen danach erfolgreich Bilanz: So setzte sich die HSG bereits am Samstag...