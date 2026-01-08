MENÜ
Alle drei Handball-Oberligateams der Region sind am Wochenende gefordert.
Bild: Symbolbild: txakel - stock.adobe.com
Alle drei Handball-Oberligateams der Region sind am Wochenende gefordert.
Alle drei Handball-Oberligateams der Region sind am Wochenende gefordert. Bild: Symbolbild: txakel - stock.adobe.com
Zwickau
Handball: Oberligateams aus Westsachsen starten mit teils anspruchsvollen Aufgaben ins neue Jahr
Redakteur
Von Anika Zimny
Alle drei Mannschaften der Region in Sachsens höchster Spielklasse sind am Wochenende gefordert. Die Herausforderungen sind dabei unterschiedlicher Natur.

Auf die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau II wartet am Wochenende die anspruchsvollste Aufgabe im Reigen der Oberligateams der Region. Am Samstag, 16.30 Uhr empfangen sie mit dem HC Rödertal II den Spitzenreiter, der in elf Spielen bisher nur je ein Unentschieden und eine Niederlage zu Buche stehen hat. Hinzu kommen neun Siege, unter...
Mehr Artikel