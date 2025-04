Handball-Regionalliga: HC Glauchau/Meerane ist in Thüringen scharf auf „Bonuspunkte“

Als Außenseiter tritt das HC-Team am Sonntag beim Tabellenzweiten in Bad Blankenburg an. Was trotz einiger personeller Fragezeichen für verhaltenen Optimismus sorgt.

Als Außenseiter, der gern Bonuspunkte mitbringen will, fährt der HC Glauchau/Meerane in der Handball-Regionalliga am Sonntag zur Auswärtspartie beim HSV Bad Blankenburg. Die Gastgeber, die 25:9 Punkte auf dem Konto haben, stehen auf dem zweiten Platz. Als Außenseiter, der gern Bonuspunkte mitbringen will, fährt der HC Glauchau/Meerane in der Handball-Regionalliga am Sonntag zur Auswärtspartie beim HSV Bad Blankenburg. Die Gastgeber, die 25:9 Punkte auf dem Konto haben, stehen auf dem zweiten Platz.