Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der HC Glauchau/Meerane spielt am Samstag beim THSV Eisenach II.
Der HC Glauchau/Meerane spielt am Samstag beim THSV Eisenach II. Bild: Tom Weller/dpa
Der HC Glauchau/Meerane spielt am Samstag beim THSV Eisenach II.
Der HC Glauchau/Meerane spielt am Samstag beim THSV Eisenach II. Bild: Tom Weller/dpa
Glauchau
Handball-Regionalliga: Wer beim HC Glauchau/Meerane aufgrund von Verletzungspech in den Kader zurückkehrt
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Mannschaft aus Glauchau und Meerane spielt in Eisenach. In der Wartburgstadt geht es um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Kann der HC nach drei Niederlagen die Talfahrt stoppen?

Ohne Theo Cal und Lukas Rülke fährt der HC Glauchau/Meerane in der Handball-Regionalliga am Samstag zum Auswärtsspiel nach Eisenach. Die beiden Akteure, die normalerweise im Rückraum zum Einsatz kommen, plagen sich mit Knieproblemen herum.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.11.2025
3 min.
HC Glauchau/Meerane verliert verdient gegen Bernburg: Referees ziehen sich den Unmut der Fans zu
Auch die Gäste aus Bernburg haben in der Abwehr oft zugepackt - wie hier gegen Hagen Ludwig. Sie erhielten aber nur eine Zeitstrafe.
In der Handball-Regionalliga befindet sich die Mannschaft aus Glauchau und Meerane nach der dritten Niederlage in Folge im Abstiegskampf. Warum es am Samstag keine Punkte für die Westsachsen gab.
Holger Frenzel
13.11.2025
2 min.
HC Glauchau/Meerane fährt ohne den drittbesten Torschützen nach Köthen
Der HC Glauchau/Meerane spielt am Samstag auswärts in Köthen.
In der Handball-Regionalliga wartet am Samstag wieder ein Auswärtsspiel. Zuletzt hat das HC-Team mehrfach einen komfortablen Vorsprung verspielt. Warum?
Holger Frenzel
26.11.2025
1 min.
Teilweise Sperrung der B 95 im Erzgebirge: Verkehr rollt nur in eine Richtung
Die B 95 ist ab Annaberg-Buchholz in einem Abschnitt nur als Einbahnstraße befahrbar.
Wegen Arbeiten an einer Behelfsbrücke ist die Bundesstraße 95 in Richtung Annaberg-Buchholz gesperrt. Wie lange das dauern soll.
Annett Honscha
12:13 Uhr
2 min.
Fahrplanwechsel bringt neue Linien und Zeiten im Nahverkehr
Wegen bundesweiter Änderungen im Bahnverkehr passt der MDV Mitte Dezember viele Verbindungen an. (Archivbild)
Neue Linienführungen, angepasste Abfahrtszeiten und Änderungen bei Bus und Bahn: Der Fahrplanwechsel bringt zahlreiche Neuerungen für Fahrgäste im Mitteldeutschen Verkehrsverbund.
12:15 Uhr
4 min.
Augustusburger Ehrenamtler in Freiberg gewürdigt
Der Landkreis Mittelsachsen richtete den Empfang des Ehrenamtes unter dem Motto „Gemeinsam mit Herz für Kultur“ im Freiberger Tivoli aus.
Rund 250 Ehrenamtliche folgten der Einladung des Landkreises Mittelsachsen ins Freiberger Tivoli. Auch Augustusburger waren dabei und zeigten, wie vielfältig Kulturarbeit in den Orten gelebt wird.
Claudia Dohle
26.11.2025
3 min.
Auto fährt Skihang im Erzgebirge hinauf – Fahrer meldet sich
Ein Auto ist noch vor dem Saisonstart über den Skihang in Neudorf (Archivfoto) gefahren.
Fahrspuren auf dem Skihang in Neudorf sorgen noch vor dem Saisonstart für Ärger beim Skiverein Sehmatal. Mittlerweile gab es eine Überraschung und eine Entscheidung über Konsequenzen.
Annett Honscha
Mehr Artikel