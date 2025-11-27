Handball-Regionalliga: Wer beim HC Glauchau/Meerane aufgrund von Verletzungspech in den Kader zurückkehrt

Glauchau
Die Mannschaft aus Glauchau und Meerane spielt in Eisenach. In der Wartburgstadt geht es um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Kann der HC nach drei Niederlagen die Talfahrt stoppen?
Ohne Theo Cal und Lukas Rülke fährt der HC Glauchau/Meerane in der Handball-Regionalliga am Samstag zum Auswärtsspiel nach Eisenach. Die beiden Akteure, die normalerweise im Rückraum zum Einsatz kommen, plagen sich mit Knieproblemen herum.
