Handball-Regionalliga: Wieso für den HC Glauchau/Meerane trotz der hohen Niederlage beim HV Staßfurt mehr möglich gewesen wäre

Glauchau
Die Westsachsen haben auswärts mit 28:35 verloren. Welche Phase dabei spielentscheidend war – und warum das Problem eher auf mentaler Ebene lag.
Selbstvertrauen kann eine flüchtige Angelegenheit sein – im Privatleben wie im Sport. Letzteres bekam der Handball-Regionalligist HC Glauchau/Meerane am Samstag beim Gastspiel beim HV Rot-Weiß Staßfurt zu spüren. Zählte das Selbstvertrauen in der Vorwoche beim Heimsieg gegen den Vizemeister Bad Blankenburg noch zu den fünf Gründen für...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.