Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |
  • Lokalsport
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Handball-Regionalliga: Wieso für den HC Glauchau/Meerane trotz der hohen Niederlage beim HV Staßfurt mehr möglich gewesen wäre

Jonas Schürer – hier beim Testspiel gegen Aue am Ball – war mit sechs Treffern bester HC-Werfer gegen Staßfurt.
Jonas Schürer – hier beim Testspiel gegen Aue am Ball – war mit sechs Treffern bester HC-Werfer gegen Staßfurt. Bild: Andreas Kretschel
Jonas Schürer – hier beim Testspiel gegen Aue am Ball – war mit sechs Treffern bester HC-Werfer gegen Staßfurt.
Jonas Schürer – hier beim Testspiel gegen Aue am Ball – war mit sechs Treffern bester HC-Werfer gegen Staßfurt. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Handball-Regionalliga: Wieso für den HC Glauchau/Meerane trotz der hohen Niederlage beim HV Staßfurt mehr möglich gewesen wäre
Redakteur
Von Torsten Ewers
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Westsachsen haben auswärts mit 28:35 verloren. Welche Phase dabei spielentscheidend war – und warum das Problem eher auf mentaler Ebene lag.

Selbstvertrauen kann eine flüchtige Angelegenheit sein – im Privatleben wie im Sport. Letzteres bekam der Handball-Regionalligist HC Glauchau/Meerane am Samstag beim Gastspiel beim HV Rot-Weiß Staßfurt zu spüren. Zählte das Selbstvertrauen in der Vorwoche beim Heimsieg gegen den Vizemeister Bad Blankenburg noch zu den fünf Gründen für...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.10.2025
1 min.
HC Glauchau/Meerane: Warum Christian Döhler nicht mit nach Staßfurt fährt
In der Handball-Regionalliga spielt der HC Glauchau/Meerane am Samstag in Staßfurt.
In der Handball-Regionalliga wartet auf das HC-Team ein schweres Auswärtsspiel. Im Kader gibt es gegenüber dem Sieg gegen Bad Blankenburg eine Änderung.
Holger Frenzel
19:45 Uhr
1 min.
Warnung: Gaswolke über Aschaffenburg
In Aschaffenburg läuft ein größerer Feuerwehreinsatz.
Durch einen Störfall in einem Betrieb in der unterfränkischen Gemeinde Mainaschaff ist eine Gaswolke freigesetzt worden. Diese zieht auch über das Stadtgebiet von Aschaffenburg. Die...
20:00 Uhr
4 min.
Fußball-Benefizkick: Die „Ossis“ von Vogut gewinnen auch das Rückspiel gegen die Oberfranken
Die Vogut-Auswahl aus dem Vogtland (hier beim Einlauf) ging auch aus dem Rückspiel mit 4:2 als Sieger hervor.
Das Event am Donnerstag brachte die Kicker aus Oberfranken und dem Vogtland sowie ihre Fans zusammen. Mit einem beeindruckenden Startbetrag von knapp 3.000 Euro beginnt nun der Spendenmarathon. Der 4:2-Sieg der Gäste ist dabei eher nebensächlich.
Karsten Repert
28.09.2025
4 min.
HC Glauchau/Meerane: Fünf Gründe für den Sieg gegen den Vizemeister aus Bad Blankenburg
Kreisläufer Oleg Ivanchenko hat den Ball viermal im gegnerischen Kasten versenkt.
In der Handball-Regionalliga hat die Mannschaft aus Glauchau und Meerane von der Tiefe im Kader und vom Selbstvertrauen profitiert. Die Hausherren stellten Anfang der zweiten Hälfte die Weichen zum Sieg. Sogar Keeper Ludek Kylisek trug sich vor 200 Zuschauern in die Torschützenliste ein.
Holger Frenzel
06.10.2025
2 min.
In Chemnitzer Innenstadt schließt weiteres Geschäft
Das Geschäft, in dem Schuhe und Mode verkauft wurden, hat geschlossen.
Seit 2019 wurden in bester Lage Schuhe und Mode verkauft. Jetzt hat der Laden geschlossen.
Jana Peters
06.10.2025
4 min.
Panorama-Hotel am Fichtelberg: Handwerker beklagen schlechte Zahlungsmoral nach der Übernahme
Das Panorama-Hotel in Oberwiesenthal gehört zu den größten Beherbergungsbetrieben im Erzgebirge.
„Freie Presse“ hat über Probleme nach der Übernahme des 125-Zimmer-Hauses durch die Inter-Spa-Gruppe aus Stuttgart berichtet. Nun fanden sich weitere Betroffene. Was der Hoteldirektor dazu sagt.
Kjell Riedel
Mehr Artikel