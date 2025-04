Handball-Regionalligist HC Glauchau/Meerane verliert auswärts: Auftritt in Dresden ist ein Spiegelbild der ganzen Saison

Einen Vorsprung von sechs Toren haben die Gäste aus Westsachsen wieder aus der Hand gegeben. Der Gegner konnte nach der Pause die Schlagzahl deutlich erhöhen. Was Oliver Pflug zum Auftritt sagt.

Einen komfortablen Vorsprung erarbeitet und dann schnell wieder aus der Hand gegeben: Der Auftritt des Handball-Regionalligisten HC Glauchau/Meerane war am Samstagabend irgendwie ein Spiegelbild der gesamten Saison, die an eine Berg- und Talfahrt erinnert. Kapitän Sebastian Poppitz und Co. waren nach 60 Minuten (wieder einmal) unten. Die...