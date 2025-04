Handball-Regionalligist HC Glauchau/Meerane vor Heimspiel gegen Köthen unter Druck

Die Westsachsen benötigen dringend Zuwachs auf dem Punktekonto. Welche personellen Umstellungen im Rückraum für die wichtige Partie zeitweise in Erwägung gezogen werden.

Wenige Worte beschreiben die Ausgangssituation für den Handball-Regionalligisten HC Glauchau/Meerane vor dem nächsten Heimspiel. Die Mannschaft trifft am Samstag ab 17 Uhr in der Sachsenlandhalle in Glauchau auf die HG Köthen. „Wir stehen unter Zugzwang und wissen, dass wir gewinnen müssen“, sagt Co-Trainer Oliver Pflug vor dem...