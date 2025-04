Handball-Regionsoberliga: Warum die HSG Sachsenring im Heimspiel nur in der Außenseiterrolle ist

Die Westsachsen empfangen am Sonntag den Spitzenreiter. Bei den Frauen kann der HC Glauchau/Meerane II einen weiteren Schritt Richtung Titel gehen.

Die Handballer der HSG Sachsenring sind in der Regionsoberliga am Sonntag trotz Heimvorteils in der Außenseiterrolle. Denn als Tabellenfünfter mit 16:20 Punkten erwarten sie den Spitzenreiter USG Chemnitz (28:4), der den Meistertitel fast schon sicher hat. Im Hinspiel kassierte das Sachsenring-Team eine klare 21:33-Pleite, da die Westsachsen nur...